Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyaretinde neler yaşandı? Yemeğe damga vuran "anne" detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün iftar için Bekir ve İmran Dikmen ailesine konuk oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik ederken, sıcak bir ortamda gerçekleşen iftar sofrasında kahveler içilerek uzun sohbetler gerçekleştirildi. Evin hanımı İmran Dikmen, yemek sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi annesini anlatarak, annelere yapılması gereken saygıdan bahsettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün iftar için Ankara'nın Ayaş ilçesinde çiftçilik yapan Bekir Dikmen ve ailesinin evine konuk oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile beraber iftarını Dikmen Ailesi'nin evinde açtı. İftar sofrasında sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ailenin tüm üyeleriyle birer birer ilgilendi.

"YEMLERE ZAM GELİYOR BUNDAN MEMNUN DEĞİLİZ" DEDİK

Bekir Dikmen "Çok heyecanlandık. Evimizin önüne arabasıyla geldiğinde öyle bir heyecan vardı ki. Sonrası çok sıcak bir ortama dönüştü. Aileden biri gibi olduğunu hissettik. İftarımızı açtık, sohbet ettik. Bize hayatımızın nasıl gittiğini sordu, "Çok memnununuz" dedik. Şikayetiniz var mı dedi 'Çok memnununuz' dedik. Hayvancılığa verilen desteklerden "çok memnunuz" dedik. Yemlere zam geliyor 'Bundan memnun değiliz' dedik. İftardan sonra namazımızı kıldık, Cumhurbaşkanımız imam oldu biz de cemaat olduk" açıklamasında bulundu.

"HANGİNİZ GÜZEL KAHVE YAPAR?" DİYE SORDU

Bekir Dikmen'in eşi İmran Dikmen ise "Çok heyecanlandık, gelip selamlaştıktan sonra heyecan kalmadı bizde. Çocuklarımızla tek tek ilgilendi. Eğitim durumlarıyla ilgilendi. Çocuklarımın olup olmadığıyla, gelinimle, oğlumla hepsiyle ilgilendi. Bizimle ilgilendi. Kendi annesinden bahsederek annelere yapılması gereken saygıdan bahsetti. Namazdan sonra içeri geçtik. 'Hanginiz güzel kahve yapar' dedi. 'Gelinim güzel yapar' dedim. Bizden biriydi. 1-1.5 saat kaldı, zaman çok çabuk geçti. Torunlarla ilgilendi, hediyelere boğdu. Arabalar, tablet, bisiklet getirmişti. Tarım Bakanımız ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk, keşke tekrar gelse" dedi.