Erdoğan, hastane açılışında istediğini yapamayan kameramanlara takıldı: Dersini iyi çalışmamışlar
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Erdoğan, hastane açılışında istediğini yapamayan kameramanlara takıldı: Dersini iyi çalışmamışlar

Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameramanlardan ameliyathanenin içini net göstermelerini istedi. Bir süre bekleyen Erdoğan, istediği görüntünün ekrana gelmemesi üzerine kameramanlara takılarak "Derslerini iyi çalışmamışlar" dedi.

05.09.2020 15:54 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Konuşmasının sonunda hastanedeki sağlık görevlilileri ile tek tek konuşup bilgi alan Erdoğan, kameramanlardan ameliyathanenin görüntüsünü netleştirmelerini istedi. Canlı yayında bir süre bekleyen Erdoğan, istediği görüntünün ekrana gelmemesi üzerine kameramanlara takılarak "Derslerini iyi çalışmamışlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan kameramanlara sitemi sonrası hastanedeki sağlık çalışanlarından bilgi almaya devam etti.

Erdoğan, hastane açılışında istediğini yapamayan kameramanlara takıldı: Dersini iyi çalışmamışlar

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