Erdoğan: "(Erken seçim iddiaları) Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz, şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür."
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Erdoğan: "(Erken seçim iddiaları) Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz, şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür."

22.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:04
Erdoğan:

Erdoğan: "(Erken seçim iddiaları) Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz, şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür.

Erdoğan: "(Erken seçim iddiaları) Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz, şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy

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