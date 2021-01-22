Erdoğan: "(Erken seçim iddiaları) Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz, şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür."
22.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:04
Erdoğan: "(Erken seçim iddiaları) Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz, şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür.
Erdoğan: "(Erken seçim iddiaları) Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz, şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy