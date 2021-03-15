Erdoğan: "Demokrasi, özgürlük ve insan haklarının yeniden moda olduğu şimdilerde insanlığın Suriye'deki icraatları, samimiyetimizin nihai ölçüsü...
15.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:35
Erdoğan: "Demokrasi, özgürlük ve insan haklarının yeniden moda olduğu şimdilerde insanlığın Suriye'deki icraatları, samimiyetimizin nihai ölçüsü olacaktır.
Erdoğan: "Demokrasi, özgürlük ve insan haklarının yeniden moda olduğu şimdilerde insanlığın Suriye'deki icraatları, samimiyetimizin nihai ölçüsü olacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy