Erdoğan Demir'den TYF Başkanı Özlem Akdurak'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdoğan Demir'den TYF Başkanı Özlem Akdurak'a ziyaret

Erdoğan Demir'den TYF Başkanı Özlem Akdurak'a ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye Yelken Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Erdoğan Demir, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak'ı ziyaret etti.

TYF İzmir Ofisi'nde Özlem Akdurak'ı ziyaret eden Demir burada kendisi ilke bir süre görüşerek Saros'da yapılabilecek yelken ve windsurf çalışmaları ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Demir, Edirne İl Temsilcisi olarak, Edirne'de yelken sporunun gelişmesi konusunda gerekli çalışmalara TYF Başkanı Özlem Akdurak'ın desteği ve katkıları ile devam edeceğini belirterek "Erikli'de Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü'nün tesisinin geçtiğimiz günlerde yeniden düzenlenen bir protokolla Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü'ne tahsis edilmesi de yelken sporunun gelişmesi anlamında çok önemli bir katkı. Bu nedenle Edirne Valisi Sayın Ekrem Canalp'a, Edirne İl Gençlik ve Spor Selim Ak ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür ederim" dedi.

Akdurak'da Saeros Körfezi'nde yelken sporunun gelişmesi anlamında federasyon olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli katkıyı vermeye hazır olduklarını belirterek "Önümüzdeki süreçte Edirne ve Keşan'da bir dizi ziyaretlerde bulunmayı planlıyorum. Ziyaret sırasında Erikli'de bulunan Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü'ne ait tesisi de ziyaret edeceğim. İl Temsilcimiz Erdoğan Demir'e bu ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum.Kendisi federasyonumuzu temsilen görevini en iyi şekilde sürdürmektedir." dedi.

Kaynak: Bültenler

Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı
Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı
Edirne'de feci kaza: Bir aile yok oldu
Edirne'de feci kaza: Bir aile yok oldu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Seda Sayan Mesut Akusta Burcu Biricik Fahriye Evcen
Spor Marcao Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Erdoğan Demir'den TYF Başkanı Özlem Akdurak'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 17:31:39. #1.15#

title