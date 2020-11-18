Erdoğan: "Değerini salgın döneminde daha iyi anladığımız şehir hastaneleri ile genel sağlık sigortası sistemimiz başlı başına bir başarı hikayesidir."
18.11.2020 15:03 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:06
Erdoğan: "Değerini salgın döneminde daha iyi anladığımız şehir hastaneleri ile genel sağlık sigortası sistemimiz başlı başına bir başarı hikayesidir.
Erdoğan: "Değerini salgın döneminde daha iyi anladığımız şehir hastaneleri ile genel sağlık sigortası sistemimiz başlı başına bir başarı hikayesidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş