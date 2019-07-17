Erdoğan'dan şehit ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Demircan'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA