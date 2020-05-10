Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak "Alınan tedbirlerle sizlere bazı sıkıntılar veriyor olabiliriz. Aynı durumu ben ve ailem de yaşıyoruz. Sizi sıkıntıya düşürüyor isek özellikle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe - Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına da ilişkin konuştu. Tedbirlerin vatandaşları bunalttığının farkında olduklarını belirten Erdoğan, "Aynı durumu ben de yaşıyorum, sizleri sıkıntıya düşürüyor isek özür diliyorum" dedi.

ERDOĞAN VATANDAŞLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Erdoğan şu şekilde konuştu: "Benim sizlerden özellikle ricam şu, bazı sıkıntılar veriyor olabiliriz ama bunlara tahammül edersek inşallah, bu koronavirüs belasından çok daha kısa zamanda kurtulacağımıza inanıyorum. Aynı durumu ben de kendi şahsımda, ailemde de şuanda sizler gibi yaşıyorum. Ve hep birlikte alınan tedbirlere birlikte uyarsak inanıyorum ki çok kısa zamanda biz dünya ülkelerine göre bu işi çabuk aşacağız. Sizleri eğer sıkıntıya düşürüyor isek sizden özellikle özür diliyorum. Ama ben diyorum ki: Gelin sabredelim ve biran önce de inşallah selamete kavuşalım."