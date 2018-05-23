Erdoğan, Arvasi Hazretleri'nin Kabrini Ziyaret Edip Kur'an Okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin Bağlum'daki kabrini ziyaret etti.

VATANDAŞIN EVİNDE İFTAR YAPTI

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte orucunu Bağlum semtinde bir vatandaşın evinde açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sonrası aynı semte yaşayan Abdil Kırboğa'nın evine de misafir oldu.

İFTAR YAPTIĞI EVİN SAKİNLERİYLE SOHBET ETTİ

Kırboğa'nın evi önünde, kendisini bekleyen vatandaşlar ve aile fertleri tarafından karşılanan Erdoğan, vatandaşları selamladı. Kırboğa ailesinin evinde çay içen Erdoğan çifti, aile fertleriyle sohbet etti.

ARVASİ HAZRETLERİNİN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Bağlum'da bulunan Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin kabrine geçti.

KUR'AN-I KERİM OKUDU

Şair Abdurrahim Karakoç ve İslam tarihi yazarı Mustafa Asım Köksal'ın mezarlarının da yer aldığı türbede okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen Erdoğan, dua etti.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Çıkışta kendini bekleyen vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet eden Erdoğan, makam aracıyla buradan ayrıldı.

Erdoğan'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna eşlik etti.