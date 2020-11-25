Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz
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Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz

25.11.2020 12:46 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:57

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç'a tepkisini sürdürdü. Erdoğan, "Birilerinin çıkıp sanki Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış her şey eski haliyle sürüyor da sadece kendileri gerçekleri söyleyebiliyor gibi bir eda ile konuşmalarını kabul edemeyiz" dedi.

Partisinin grup toplantısına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Geçen gün görevinden istifa eden Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç'a tepkisini sürdüren Erdoğan, "Teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİYASETÇİ MASKESİ TAKMIŞ SAVUNUCUSUDUR"

Eleştirilerini devam ettiren Erdoğan, "Kitabını herkes okusun denilen kişi, binlerce askerimin kardeşimin kanı olan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur. Birilerinin çıkıp sanki Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış her şey eski haliyle sürüyor da sadece kendileri gerçekleri söyleyebiliyor gibi bir eda ile konuşmalarını kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

"BUNLARI ÖDÜLLENDİRECEK HALİMİZ YOK"

Erdoğan, "Filancalar niye hapisteymiş, bunları ödüllendirecek halimiz yok. Bu kadar ölen, dağa kaçırılan yavruların anneleri, HDP binasının önünde artık yılları devirdik, yaz kış demeden oturan annelerin haklarını kim iade edecek? Onlara 'Bak senin hakkını aradık, şimdi de size iade ediyoruz' kim diyecek? Devlet niye var, biz niye varız? Biz bunu halledeceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz

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