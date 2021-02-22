Erdoğan: "CHP ve şürekası, eski bakanımız Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor."
22.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:43
Erdoğan: "CHP ve şürekası, eski bakanımız Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor.
Erdoğan: "CHP ve şürekası, eski bakanımız Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen