Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Turmp'ın Golan tepeleri kararını sert şekilde eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz" dedi. Erdoğan, İstanbul için de "Burası Kostantinapol olmayacak. Burasının adı "İslam-bol", bunu böyle bilesiniz" diye konuştu. Seçim çalışmaları kapsamında Büyük Trabzonlular Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

'Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz' Ayasofya'ya ilişkin açıklamalarını yineleyen Erdoğan, "Burası Kostantinapol olmayacak. Burasının adı "İslam-bol", bunu böyle bilesiniz. ve böyle de yürüyecek. Geçenlerde bir televizyonda bana sordular. 'Ayasofya ile ilgili olarak hale ücretli olarak mı girilebilecek?' dediler. Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? Yani Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz" diye konuştu. Kürt kardeşlerimizle Osmanlı tokadı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı için yürütülen çalışmalara da değindi. Erdoğan: "İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşimiz var, onların oyu da İmamoğlu'na gidecekmiş. Var mı böyle bir şey? Öyleyse Kürt kardeşlerimizle birlikte pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı yapıştırmamız lazım." dedi. ABD'nin 'Golan Tepeleri karına' tepki Erdoğan, ABD'nin Golan Tepeleri kararnamesine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"AB bunu kabul etmiyor, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizler etmiyoruz, Rusya kabul etmiyor, Çin kabul etmiyor, BM Güvenlik Konseyi'nden böyle bir şey çıkarman mümkün değil. Ali kıran başkesen... Var mı böyle bir şey? Biz hangi dünyada yaşıyoruz?"

"Şimdi, Trump Kudüs'ü kalkıyor başkent ilan ediyor. Öyle mi? Golan Tepeleri'ni işgalci İsrail'e çekiyor öyle mi? Siz de Türkiye'den bir cevap alacaksınız tabii... Alacaksınız.