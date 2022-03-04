Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson'la görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba...
AA, Berk Özkan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson'la görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson'la görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini bildirdi.
AA / Berk Özkan - Güncel