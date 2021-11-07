Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da çocukların Tayyip dede sloganlarına kayıtsız kalmadı - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da çocukların Tayyip dede sloganlarına kayıtsız kalmadı

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da çocukların Tayyip dede sloganlarına kayıtsız kalmadı Dün toplu açılış töreni için geldiği Batman'da açılış kurdelesini küçük çocuklarla kesen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yol kenarında bayrak sallayarak Tayyip dede sloganı atan çocukların yanında uzun...

BATMAN (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da çocukların Tayyip dede sloganlarına kayıtsız kalmadı

BATMAN - Dün toplu açılış töreni için geldiği Batman'da açılış kurdelesini küçük çocuklarla kesen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yol kenarında bayrak sallayarak Tayyip dede sloganı atan çocukların yanında uzun süre durarak oyuncak verdi.

Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika, şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını yapmak üzere dün Batman'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük çocuklara özel ilgi göstermesi vatandaşların gönlünde taht gürdü. Toplu açılış töreninde kurdeleyi küçük çocuklarla kesen Erdoğan, Batman'dan hava alanına gidiş güzergahında yol kenarında ellerindeki bayrakları sallayarak "Tayyip dede" sloganları atan çocuklara da kayıtsız kalmayarak yanlarında durdu. Çocuklara uzun süre yakından el sallayan Erdoğan, bütün çocuklara oyuncak verdi.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da çocukların Tayyip dede sloganlarına kayıtsız kalmadı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da çocukların Tayyip dede sloganlarına kayıtsız kalmadı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da çocukların Tayyip dede sloganlarına kayıtsız kalmadı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da çocukların Tayyip dede sloganlarına kayıtsız kalmadı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da çocukların Tayyip dede sloganlarına kayıtsız kalmadı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da çocukların Tayyip dede sloganlarına kayıtsız kalmadı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da çocukların Tayyip dede sloganlarına kayıtsız kalmadı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da çocukların Tayyip dede sloganlarına kayıtsız kalmadı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da çocukların Tayyip dede sloganlarına kayıtsız kalmadı

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Son Dakika Haberleri
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