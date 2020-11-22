Erdoğan: "Avrupa Birliğine, 'Tam üyelikten mülteciler meselesine kadar ülkemize verdiğiniz sözleri tutun, birlikte daha yakın, daha verimli bir iş...

Erdoğan: "Avrupa Birliğine, 'Tam üyelikten mülteciler meselesine kadar ülkemize verdiğiniz sözleri tutun, birlikte daha yakın, daha verimli bir iş birliği tesis edelim' çağrısında bulunuyoruz.