Erdoğan: "Avrupa Birliğine, 'Tam üyelikten mülteciler meselesine kadar ülkemize verdiğiniz sözleri tutun, birlikte daha yakın, daha verimli bir iş...
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Erdoğan: "Avrupa Birliğine, 'Tam üyelikten mülteciler meselesine kadar ülkemize verdiğiniz sözleri tutun, birlikte daha yakın, daha verimli bir iş...

22.11.2020 14:53 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:56
Erdoğan:

Erdoğan: "Avrupa Birliğine, 'Tam üyelikten mülteciler meselesine kadar ülkemize verdiğiniz sözleri tutun, birlikte daha yakın, daha verimli bir iş birliği tesis edelim' çağrısında bulunuyoruz.

Erdoğan: "Avrupa Birliğine, 'Tam üyelikten mülteciler meselesine kadar ülkemize verdiğiniz sözleri tutun, birlikte daha yakın, daha verimli bir iş birliği tesis edelim' çağrısında bulunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik

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