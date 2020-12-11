Erdoğan: "Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar."
11.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:02
Erdoğan: "Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar.
Erdoğan: "Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik