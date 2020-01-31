Erdoğan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan 86 yaşındaki hükümlü Turan Kılıç'ı affetti
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Erdoğan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan 86 yaşındaki hükümlü Turan Kılıç'ı affetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan 86 yaşındaki hükümlü Ahmet Turan Kılıç'ı affetti

31.01.2020 09:51 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:51
Erdoğan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan 86 yaşındaki hükümlü Turan Kılıç'ı affetti

Türkiye , ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan 86 yaşındaki hükümlü Kılıç'ın kalan cezasının kaldırılmasına karar verdi.


Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2000 yılında Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından "Anayasal düzeni zorla bozmaya kalkışmak" suçundan hakkında idam cezası verilen; idam cezasının kaldırılmasının ardından cezası müebbet ağır hapse çevrilen Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun raporu sebebiyle kaldırıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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