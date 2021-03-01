Erdoğan: "9 milyonu bulan aşılama sayısıyla nüfusunun yüzde 10'undan fazlasına ulaşan Türkiye, dünyada ilk 5 ülke arasında yer almaktadır."
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Erdoğan: "9 milyonu bulan aşılama sayısıyla nüfusunun yüzde 10'undan fazlasına ulaşan Türkiye, dünyada ilk 5 ülke arasında yer almaktadır."

01.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:24
Erdoğan:

Erdoğan: "9 milyonu bulan aşılama sayısıyla nüfusunun yüzde 10'undan fazlasına ulaşan Türkiye, dünyada ilk 5 ülke arasında yer almaktadır.

Erdoğan: "9 milyonu bulan aşılama sayısıyla nüfusunun yüzde 10'undan fazlasına ulaşan Türkiye, dünyada ilk 5 ülke arasında yer almaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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