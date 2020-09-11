Erdemoğlu Ailesi Tut ilçesine taziye evi yaptırıyor
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Erdemoğlu Ailesi Tut ilçesine taziye evi yaptırıyor

Adıyaman'ın Tut ilçesine Erdemoğlu Ailesi tarafından taziye evi yapılmaya başlandı.

Erdemoğlu Ailesi Tut ilçesine taziye evi yaptırıyor
11.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 11.09.2020 10:59

Adıyaman'ın Tut ilçesine Erdemoğlu Ailesi tarafından taziye evi yapılmaya başlandı.

Adıyaman ve Gaziantep'de okul, sağlık ocağı, taziye evi başta olmak üzere bir çok hayır işine imza atan Erdemoğlu Holding tarafından Tut ilçesine taziye evi yapılıyor. Diğer il ve ilçelere daha önce yaptırılan taziye evleriyle aynı tip proje Tut ilçesinin eski mezarlığının bulunduğu yere yapılıyor.

Temel inşaat çalışmalarının başladığı taziye evinin kısa sürede bitirilmesi bekleniyor. Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, "Erdemoğlu Ailesiyle yaptıkları görüşmede, ilçemize bir taziye evi talebimiz olmuştu. Kendileri bizleri kırmayarak taziye evi yapmaya karar verdiler. İlçemizin önemli ihtiyaçlarından olan taziye evinde, mutfağından bay ve bayan oturma salonlarına kadar her şey olacak. Bu taziye evini ilçemize yaptıkları için Erdemoğlu Ailesine teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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