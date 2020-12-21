Erdemli Kaymakamı Kula'dan emniyet personeline başarı belgesi
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Erdemli Kaymakamı Kula'dan emniyet personeline başarı belgesi

21.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:20
Erdemli Kaymakamı Kula'dan emniyet personeline başarı belgesi

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, ilçede bir yıldır takibe aldıkları gasp çetesini yakalayan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol ve 17 emniyet personeline başarı belgesi verdi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, ilçede bir yıldır takibe aldıkları gasp çetesini yakalayan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol ve 17 emniyet personeline başarı belgesi verdi.

Kula, kaymakamlık binasında düzenlenen törende, Erdemli halkının huzur içinde yaşamını sürdürmesi için çalışan emniyet güçlerine teşekkür etti.

İlçedeki gasp çetesinin yakalanması için polisin 1 yıldır titiz bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Kula, yapılan operasyonla çetenin çökertildiğini belirtti.

Kaymakam Kula, çetenin yakalanmasında emeği geçen İlçe Emniyet Müdürü Başol ve 17 emniyet personeline teşekkür ederek başarı belgesi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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