Erdemli'de yapımı tamamlanan köprü ve yolda asfalt çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdemli'de yapımı tamamlanan köprü ve yolda asfalt çalışması

Erdemli'de yapımı tamamlanan köprü ve yolda asfalt çalışması
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan köprü ile yolda asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan köprü ile yolda asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Başkanı Vedat Uzunbağ, gazetecilere, köprü ve yol çalışmasının 3 milyon liraya mal olduğunu söyledi.

Uzunbağ, Mergin Deresi köprü yapımında 192 bin metreküp yarma işlemi ile 154 bin metreküp dolgu çalışması yapıldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Hasan Polatkan Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Burak Sergen Burak Özçivit
Spor Ali Koç Enes Ünal Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erdemli'de yapımı tamamlanan köprü ve yolda asfalt çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 16:35:44. #1.15#

title