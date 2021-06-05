Erdemli'de yapımı tamamlanan köprü ve yolda asfalt çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan köprü ile yolda asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan köprü ile yolda asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Başkanı Vedat Uzunbağ, gazetecilere, köprü ve yol çalışmasının 3 milyon liraya mal olduğunu söyledi.

Uzunbağ, Mergin Deresi köprü yapımında 192 bin metreküp yarma işlemi ile 154 bin metreküp dolgu çalışması yapıldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez