Erdemli'de üreticilere avokado yetiştiriciliği eğitimi verildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde üreticilere avokado yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğündeki eğitimde, bölgesinde avokado dikimi yapan üretici sayısının 198'e, dekarın 1119'a ulaştığını söyledi.

Ziraat mühendisi Rasim Arslan da kaliteli ve verimli bir ürün elde etmek için dikim gerçekleştirilecek bölgenin toprak, yaprak ve su analizlerinin yaptırılması gerektiğini anlattı.

Ziraat mühendisi Asım Bulut, enstitü bünyesinde avokado Ar-Ge ekibi kurulduğunu dile getirerek, ekibin ilk etapta 40 çeşit ürün diktiğini, bunları geliştirerek en uygununu üreticilerle paylaşacaklarını ifade etti.

AA - Son Dakika Haberleri

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