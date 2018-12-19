Erdemli'de "Halk Günü" Düzenlendi

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük ve köklü bir gelenek ve halkını seven bir yapıya sahiptir. Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmaz." dedi.

Kula, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin ile Çiriş Mahallesi'nde düzenlenen "Halk Günü" etkinliğine katıldı.

Burada, mahalle muhtarı Halil Bayır ve mahalle sakinlerinin sorunları dinleyen Kula, imkanlar dahilinde çözülemeyecek sorunun olmadığını, kendilerine doğru bilgi verilmesinin bu konuda büyük önem taşıdığını söyledi.

Kula, vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük ve köklü bir gelenek ve halkını seven bir yapıya sahiptir. Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmaz. Halkımızın isteği talebi bizim için emirdir. Eğer bir bölgede insanlar yaşıyor ise orada mutlaka sorunlar da vardır. Bizler de varolan ve olabilecek sorunları çözmek, halka yardımcı olmak için buradayız. Derdi sıkıntısı olan herkes kaymakamlıkta bana ulaşabilir, kapılarımız her zaman sonuna kadar açıktır."

Kaynak: AA