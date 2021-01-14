Erdemli'de fırtına domates serasında hasara yol açtı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan fırtına nedeniyle 2,5 dönümlük domates serası zarar gördü.

Üçtepe Mahallesi Çamlıtepe mevkiinde Nuri Çelik'e ait domates serasında dün akşam meydana gelen fırtına nedeniyle maddi hasar oluştu.

Naylonları ve direklerinde hasar meydana gelen seranın sahibi Çelik, gazetecilere fırtına sırasında serada olduğunu söyledi.

Domates toplarken aniden bastıran sağanak sonrası fırtına çıktığını dile getiren Çelik, "Aniden bastıran sağanak yağmurla birlikte kısa süreli bir fırtına oluştu. 2,5 dekar örtü altı alana diktiğim domates seram hasar aldı. Allah'tan geldi ve yapacak bir şey yok. Fırtına esnasında seramın bir bölümünün direkleri yerlerinden çıktı ve sera naylonları yırtıldı. Sera içindeki domatesler de zarar gördü." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez