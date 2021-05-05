Erdemli'de "engelsiz taksi" engelli bireylere hizmet vermeye devam ediyor
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Erdemli'de "engelsiz taksi" engelli bireylere hizmet vermeye devam ediyor

Erdemli'de 'engelsiz taksi' engelli bireylere hizmet vermeye devam ediyor
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Erdemli Belediyesince engelli vatandaşların ulaşımı için hizmete konulan "engelsiz taksi", hizmetlerine devam ediyor.

Erdemli Belediyesince engelli vatandaşların ulaşımı için hizmete konulan "engelsiz taksi", hizmetlerine devam ediyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tolu, yaptığı açıklamada, salgın döneminde engelli vatandaşların toplu taşıma araçlarına binmesinin risk teşkil ettiğini düşünerek "engelsiz taksi" hizmetini başlattıklarını belirtti.

Açıklamasında, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırma adına belediye olarak her türlü hizmeti vermenin gayreti içinde olduklarını ifade eden Tolu, "Biz belediye olarak, kente yaşayan tüm bireylerin hizmetinde olduğu gibi engeli vatandaşlarımızındı hayatını kolaylaştırma adına ciddi gayretler sarf ediyoruz. Onların evlerinden alınıp hastaneye taşınmasına, alışverişlerinin yapılıp, günlük ihtiyaçlarının tamamının karşılanmasına kadar onlara hizmet sunmaya çalışıyoruz. Salgın sürecinde de evine kapanan engellilerimizin engellerini engelsiz taksi ile kaldırmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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