Erdemli Belediyesinden fırtınada ev ve seraları zarar gören vatandaşlara yardım
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Erdemli Belediyesinden fırtınada ev ve seraları zarar gören vatandaşlara yardım

22.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:24
Erdemli Belediyesinden fırtınada ev ve seraları zarar gören vatandaşlara yardım

Erdemli Belediyesince ilçede 11 Mart'ta meydana gelen fırtınada ev ve seraları zarar gören vatandaşlara kum, çakıl, çimento ve çeşitli ev eşyası yardımında bulundu.

Erdemli Belediyesince ilçede 11 Mart'ta meydana gelen fırtınada ev ve seraları zarar gören vatandaşlara kum, çakıl, çimento ve çeşitli ev eşyası yardımında bulundu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı yazılı açıklamada ilçede 11 Mart'ta yaşanan fırtınanın ardından zarar gören vatandaşların yaralarını hızlı bir şekilde sarmak için çalıştıklarını belirtti.

Tollu, en büyük tesellilerinin yaşanan felakette can kaybının olmaması olduğunu kaydetti.

Fırtınadan etkilenen vatandaşların yanlarında olacaklarını ifade eden Tollu, şöyle devam etti:

"İlçemizde yaşanan fırtınada, maalesef görüldüğü gibi seralar yerle bir olmuş durumda. İnsanlarımızın onca emeği, gayreti heba olmuş durumda. Zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek, zararlarının tespiti ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalara başladık. Biz belediye olarak, gücümüz neye yetiyorsa, insanlarımızı sıkıntıdan kurtarmak için elimizden geleni yapacağız. Fırtınadan zarar gören seracılara seralarını yerinden yapmaları için acil olarak çimento, kum yardımı yaparken, ev ve iş yeri zarar görenlere de ev eşyası, çatılarını yapmaları için inşaat malzemeleri vererek yaraların sarılmasına katkı sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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