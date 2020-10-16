Son dakika haber | Hekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırım

Son dakika ekonomi haberi... Malatya'nın Hekimhan İlçesinde demir çelik sektöründe yapılacak 750 milyon dolarlık dev proje ile 5 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Malatya'nın Hekimhan İlçesinde demir çelik sektöründe yapılacak 750 milyon dolarlık dev proje ile 5 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Erdemir Maden'in dev "Anadolu Peletleme Projesi" için "Halkın Katılımı Toplantısı" tarihi Taşhan'da gerçekleştirildi.

Maden Metalürji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden Erdemir Maden tarafından Malatya'nın Hekimhan ilçesi, Hasançelebi Mahallesi mevkiinde "Anadolu Peletleme Projesi Halkın Katılımı Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda yatırım maliyeti yaklaşık 750 milyon dolar olan proje hakkında bilgiler verildi.

Erdemir Maden tarafından işletilen Malatya'nın Hekimhan ilçesi, Hasançelebi Mahallesi mevkiinde yer alan Türkiye'nin en büyük maden yatağında bulunan demir cevherini çıkarmak için yapılacak "Anadolu Peletleme Projesi"nin 2024'te tamamlanması planlanıyor. ÇED süreci Ekim ayı başında başlatılan projenin "Halkın Katılımı Toplantısı" yapıldı.

Açık ocak işletme alanının üretim kapasitesi 16 milyon 500 bin ton/yıl ve Demir Cevheri Peletleme Tesisi'nin kapasitesi ise 3 milyon ton/yıl olan madende, "Anadolu Peletleme Projesi" ile birlikte Demir Cevheri Peletleme Tesisi'nin kapasitesi 4 milyon ton/yıl'a ve buna bağlı olarak açık ocak işletme alanının üretim kapasitesi de 22 milyon ton/yıl'a çıkmış olacak.

Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacak

Projenin inşaat aşamasında yaklaşık 2 bin kişi, işletme aşamasında ise açık ocak işletmeciliği dahil yaklaşık bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Maden sektörünün paydaşlarıyla beraber projenin faaliyete geçmesi ile birlikte her yıl yaklaşık 5 bin kişiye istihdam olanağı sağlanması bekleniyor.

Yaklaşık 49 yıl hizmet vermesi planlanan Peletleme Tesisi, yılda 4 milyon ton üretim kapasitesiyle, tesis ömrü boyunca toplam 196 milyon ton demir cevheri peleti üreterek entegre demir-çelik fabrikalarına sevk edecek. Yatırım maliyeti yaklaşık 750 milyon dolar olan "Anadolu Peletleme Projesi"nin 2024 yılı Temmuz ayında devreye girmesi hedefleniyor.

Toplantıya, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Turan Karadağ, Sivas Divriği Belediye Başkanı Hasan Gök, Genel Müdür Danışmanı Çağatay Dikmen, Erdemir Maden Genel Müdürü Halil Yıldırım katıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Cahid Çavdar