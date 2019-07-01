Erdem Yener'in Yeni Teklisi: "Şeytan Bunun Neresinde" Film Olmuş Şarkıların Dördüncü Teklisi...

Başarılı sanatçı Erdem Yener, Film Olmuş Şarkılar serisinin dördüncü teklisi olan Şeytan Bunun Neresinde şarkısını müzikseverler ile buluşturdu.

Şeytan Bunun Neresinde klibinde, "Karanlık Dünya" filminden karelere yer veren Erdem Yener, 1800'lerde saz çalmayı "şeytan işi" addeden zihniyet karşısında şiirini yazan Aşık Dertli'ye ve 1900'lerin ilk yarısında yine aynı zihniyete karşı bu satırları yorumlayan Aşık Veysel'e selam gönderiyor

Prodüktörlüğünü kendisinin üstlendiği Film Olmuş Şarkılar projesinin dördüncü teklisinin düzenlemesini Erdem Yener ve Sertan İpek birlikte üstleniyor.

Erdem Yener Kimdir?

8 Mayıs 1981'de İskenderun'da doğdu. 1999 yılında Ankara'da kurduğu +4 isimli grunge rock grubuyla müzik hayatına başlayan Yener 2003 yılında İstanbul'a yerleşti ve Kedi Müzik'te çalışmaya başladı.

Sonra bu çatı altında "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü","Bir İhtimal Daha Var" gibi sinema filmleri, dizi filmler, "Müslüm Gürses - Mucize ve Buluşma","Aylin Aslım- Gülyabani","Tanju Eren - 40" gibi albümler ile single ve bir çok jingle projelerinde söz yazarı, besteci ve aranjör sıfatlarıyla yer aldı.

2008 yılında tüm söz, müzik ve düzenlemeri kendisine ait olan "Kirli" adını verdiği ilk albümünü yayınladı. 2013 yılında ise "Rüyalar Kızı" single'ı müzik marketlerde yerini aldı.

2010 yılında bir markanın reklam yüzü olmasıyla birlikte oyunculuk kariyeri başladı. "Başrolde Aşk", "Şen Yuva" gibi sitcom'ların ardından "İnsanlar Alemi" ve "Güldür Güldür Show" isimli komedi programında yer aldı. Ayrıca "Mucize"(2015), "Çarşı Pazar" (2015)ve "Dedemin Fişi" (2016) isimli sinema filmlerinde rol aldı.

2016 yılının Kasım ayında "Çıplak" isimli yeni albümünü yayınladı. 2019 yılı başında "Kirli" albümünde bulunan efsane şarkısı Belki, şarkının 10. yılına özel yepyeni düzenlemesi, yeniden yorumu ve Ferman Akgül düeti ile birlikte Belki10 ismiyle hayranlarının karşısına çıktı. 2019 Mart ayında Film Olmuş Şarkılar Projesi kapsamında Mart ayında "Bana Yalan Söylediler", Nisan ayında "Adaletin Bu mu Dünya" ve"Bağrı Yanık Dostlara" teklileri yayınlandı. Proje, 1960'lı yıllardan itibaren Yeşilçam'a damga vuran filmlerin akıllara kazınan şarkılarının seçkisinden oluşuyor. Proje seçilen şarkıların yeniden düzenlemesi ve Erdem Yener'in etkileyici yorumu ile farklı bir duygu kazanıyor.