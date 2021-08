Erdem Can kimdir? Erdem Can kaç yaşında, nereli? Erdem Can biyografisi!

Sloven koç Igor Kokoskov'u Dallas Mavericks'e kaptıran Fenerbahçe Beko'da yardımcı antrenör Erdem Can da NBA'e gitti! Utah Jazz teknik ekibine katılan Can, NBA'de görev yapacak ilk Türk yardımcı antrenör olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. Peki, Erdem Can kimdir? Erdem Can kaç yaşında, nereli? Erdem Can mesleği nedir? Erdem Can hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ERDEM CAN KİMDİR?

Erdem Can, 2013'ten bu yana Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in yardımcılığını üstleniyor. Ankaralı bir ailenin çocuğu olarak büyümüş. Babası Şinasi Can, MKE'de mermi işçisiydi. Erdem Can, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Aynı üniversitede master da yapmış. Eşi Meltem Can doktor. 4 yaşında Yağız isimli bir çocuğu var. Antrenörlük kariyerine 1999 yılında Mülkiye Kulübü'nde başladı. 2004'e kadar burada kaldı. 2005-2006 sezonunda ise Banvit'te Tab Baldwin'in yardımcılığını üstlendi. Yeni Zelanda Milli Takımı'nda da Baldwin'in yardımcısıydı. 2007-2008 sezonunda Baldwin onu bu sefer PAOK'a götürdü. 2011'de Olin Edirne'de Gökhan Taştimur'un yardımcılığına getirildi. 2012'nin başında Olin Edirne'ye başantrenör oldu ancak iki ay sonra görevine son verildi. Erdem Can neredeyse her yaz NBA Yaz Ligi'nden gelen teklifleri kabul ederek orada antrenörlük yapıyor. Örneğin zamanında orada Udoh ile özel idmanlar yapıp onun transferinde önemli bir rol oynamış.