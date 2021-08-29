Erdek'teki havuzlar sıcaklar da ilgi görüyor
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Erdek'teki havuzlar sıcaklar da ilgi görüyor

Erdek'teki havuzlar sıcaklar da ilgi görüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Güney Marmara'nın turizm bölgelerinden Erdek'te, denizin yanı sıra havuzlar da ilgi görüyor.

Güney Marmara'nın turizm bölgelerinden Erdek'te, denizin yanı sıra havuzlar da ilgi görüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı bunalan vatandaşlar, Erdek turizminin kalbinin attığı Çuğra'da ki otellerin havuzları dolup taşıyor. Bu havuzlar arasında yer alan, kaydıraklarının da renk katmasıyla ayrı bir ilgi odağı oluşturuyor.

Çocuklar ve yetişkinler için ayrı bölümleri olan havuzlarda, korona virüs kapsamında alınan hijyen kurallarına titizlikle uyması dikkati çekiyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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