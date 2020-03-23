Erdek'te 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu
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Ekrem Çalık, Erdek, Yaşam

Erdek'te 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Erdek'te sosyal destek grupları oluşturuldu.

23.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:47
Erdek'te 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Erdek'te sosyal destek grupları oluşturuldu.

Yeni oluşturulan Erdek İlçesi Vefa Sosyal Destek Grubu, Kaymakam Ekrem Çalık'ın başkanlığında toplanarak çeşitli kararlar aldı. Toplantıda, Erdek Belediyesi bünyesinde, "Vefa İletişim Merkezi" oluşturularak, telefon numarası tahsis işlemi tamamlanana kadar Erdek Belediyesinin 835 10 50'den dahili 116 numaralı telefonunun kullanılması kararlaştırıldı.

İçişleri Bakanlığınızca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik "Sokağa çıkma yasası" genelgesi doğrultusunda kaymakamlıkça "Vefa Destek Grubu" oluşturulduğunu belirten Kaymakam Çalık, şunları söyledi: "İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama ve yasaklama getirilen vatandaşlarımız, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda, başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi, ekip ve araç görevlendirilmiş olup, ihtiyaç olması durumunda özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek sağlanacaktır" dedi.

Erdek'te Korona virüs konusunda tüm önlemlerin alındığını vurgulayan Kaymakam Ekrem Çalık, şöyle konuştu:

"Bilindiği gibi Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın evlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır. Lütfen, hepimizin sağlığı için tedbirlere uyalım. Bu kapsamda ilçemizde gerekli tedbirler alınmış olup, Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştur. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Evde kalalım. Tüm sevdiklerimize zaman ayıralım. Toplum sağlığını ilgilendiren bu konuda gereken desteği ve katkıyı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceğinize yürekten inanıyoruz. Evde hayat var. Zorunlu olmadıkça lütfen evinizi tercih edin. Evde aile var. Evde sevgi var. Evde huzur var. Evde güven var. Evde sağlık var" ifadesini kullandı.

Kaymakam Çalık'ın başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Ay, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, İlçe Jandarma Komutanı H. İbrahim İlanku, İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Ekiz, İlçe Müftüsü Adem Eser, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdür Vekili Sabri Keçici, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erbil Camgöz ve Yazı İşleri Müdür Vekili Tuba Günay katıldılar. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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