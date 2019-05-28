Erdek'te inşaattan düşen işçi öldü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çalıştığı inşaatın beşinci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alaattin Mahallesi'ndeki bir inşatta marangozluk yapan Ahmet Durgun (60), 5'inci katta iskelede çalışırken dengesini kaybederek yere düştü.

Olayda yaralanan işçi, kaldırıldığı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA