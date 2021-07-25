Erdek'te çıkan yangın korkuttu
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Erdek'te çıkan yangın korkuttu

Erdek'te çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erdek İlçesi'ne bağlı Paşalimanı Adası kırsal Paşalimanı Mahallesi Dutluk mevkiinde saman makinesi çalıştığı sırada bıçaklarının taşlara çarpması sonucu yangın çıktı.

Erdek İlçesi'ne bağlı Paşalimanı Adası kırsal Paşalimanı Mahallesi Dutluk mevkiinde saman makinesi çalıştığı sırada bıçaklarının taşlara çarpması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Bandırma Belediyesinde görevli 1 araç, Erdek ve Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye araçları ile Erdek Belediyesi'ne ait 1 tanker sevk edildi. Yangın söndürme ekiplerinin yaptıkları başarılı müdahale ile alevler kontrol altına alınarak yangın kısa sürede söndürülüp soğutma işlemi başlatıldı.

Çıkan yangında ilk belirlemelere göre; 60 dönüm anız alan, tahmini 180 saman balyası, 15 adet meyve ağacı ile 40 adet zeytin ağacının zarar gördüğü kaydedildi.

(Yaşar Mehmet Akif Ertan/İHA)

Erdek'te çıkan yangın korkuttu
Erdek'te çıkan yangın korkuttu
Erdek'te çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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