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Erdek'te "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erdek'te

Erdek ilçesinde trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesinin uygulaması yapıldı.

Erdek ilçesinde trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesinin uygulaması yapıldı.

Erdek girişi Trafik Kontrol Noktası'nda yapılan uygulamaya Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek İlçe Emniyet Müdürü Serkan İnceöz, Erdek Jandarma Komutanı Halil İbrahim İlanku katıldı. Uygulamada sürücülere kemer takmanın önemi anlatılırken bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin uygulamasına eşlik eden Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, sürücülere trafik kurallarına, emniyet kemeri takılması ve yayalara öncelik tanıma konularında hatırlatmalarda bulundu. Trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması, denetim faaliyetlerinde etkinliğinin arttırılması, kamuoyu farkındalığının en üst noktaya taşınması amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana teması ile düzenlenen kampanya kapsamında ilçemizde gerçekleşen denetime katılarak destek veren, Kaymakam Atasoy, broşür ve maske dağıtarak duyarlı sürücülere teşekkür etti. - BALIKESİR

Erdek'te Bi Hareketine Bakar Hayat uygulaması

Erdek'te Bi Hareketine Bakar Hayat uygulaması

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