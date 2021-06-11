Erdal Torunoğulları kimdir? Erdal Torunoğulları kaç yaşında?

Erdal Torunoğulları son günlerde Okan Buruk açıklaması ile gündeme geldi. Beşiktaş'ın Okan Buruk ile görüştüğü üzerine ortaya acıkan iddiaların doğru olmadığını açıklayan Torunoğulları'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Erdal Torunoğulları kimdir? Erdal Torunoğulları kaç yaşında? Erdal Torunoğullarına dair bilinenleri sizin için derledik detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Erdal Torunoğulları son günlerde Okan Buruk açıklaması ile gündeme geldi. Beşiktaş'ın Okan Buruk ile görüştüğü üzerine ortaya acıkan iddiaların doğru olmadığını açıklayan Torunoğulları'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Erdal Torunoğulları kimdir? Erdal Torunoğulları kaç yaşında? Erdal Torunoğullarına dair bilinenleri sizin için derledik detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERDAL TORUNOĞULLARI KİMDİR?

Erdal Torunoğulları, 21 Nisan 1964'te Kars'ta doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Kars'ta yaptı. Üniversite öğrenimini Ankara ve Gaziantep'te ODTÜ'de devam ettirdi.

ODTÜ Gıda Mühendisliği üçüncü sınıfta okurken 1988'de Hollanda'ya yerleşerek ticaret hayatına başladı.

Erdal Torunoğulları aile firması olan ve aralarında farklı sektörlerde İngilizler, Hollandalılar ve İtalyanlarla ortaklıkları bulunan 25 ülkede 32 firmayla faaliyetlerine devam eden Edelstaal Group'ta Başkan Yardımcılığı ve Ceo'luk yapmaktadır.

Haziran 2013'te Beşiktaş Jimnastik Kulübü A.Ş.'nin Başkanlığına seçilen Fikret Orman'ın listesinden kulüp yönetimindeki (Futbol Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) görevine gelmiştir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

ERDAL TORUNOĞULLARI KAÇ YAŞINDA?

Erdal Torunoğulları, 1964 doğumlu olup 57 yaşındadır?