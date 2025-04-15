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Erdal ile Ece filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Erdal ile Ece filmi ne zaman, nerede çekildi?

Erdal ile Ece filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Erdal ile Ece filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Erdal ile Ece filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Erdal ile Ece konusu, özeti ve Erdal ile Ece oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Erdal ile Ece filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Erdal ile Ece filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Erdal ile Ece filmini izleyecek olanların merak ettiği Erdal ile Ece konusu nedir, Erdal ile Ece oyuncuları kimler ve Erdal ile Ece özeti gibi konuları inceliyoruz.

ERDAL İLE ECE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, günümüz evlilik ilişkilerinde sıkça karşılaşılan acı tatlı çatışmaları ve bu sırada ortaya çıkan birbirinden mizahi bir dille ele alıyor. Oto saniyede kuzeni Oğuz ile birlikte araç kaplama ve modifiye işleriyle uğraşan Erdal ile kurumsal bir şirkette yönetici olarak çalışan Ece uzun yıllardır birlikte olan evli bir çifttir.

ERDAL İLE ECE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Şahan Gökbakar-Erdal

Seda Türkmen-Ece

Kerem Poyraz Kayaalp-Oğuz

Selahattin Mutlu- Selahattin

Gizem Yeğit- Diyetisyen

Mustafa Yıldız- Body Namık

İnci Pars-Sema

Damla Polat- Damla

Selin Uzal - Serpil

Sevda Baş- Bengü

ERDAL İLE ECE FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Erdal ile Ece filmi İstanbul'un farklı semtlerinde çekildi.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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