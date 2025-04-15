Erdal ile Ece filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Erdal ile Ece filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Erdal ile Ece filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Erdal ile Ece filmini izleyecek olanların merak ettiği Erdal ile Ece konusu nedir, Erdal ile Ece oyuncuları kimler ve Erdal ile Ece özeti gibi konuları inceliyoruz.

ERDAL İLE ECE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, günümüz evlilik ilişkilerinde sıkça karşılaşılan acı tatlı çatışmaları ve bu sırada ortaya çıkan birbirinden mizahi bir dille ele alıyor. Oto saniyede kuzeni Oğuz ile birlikte araç kaplama ve modifiye işleriyle uğraşan Erdal ile kurumsal bir şirkette yönetici olarak çalışan Ece uzun yıllardır birlikte olan evli bir çifttir.

Şahan Gökbakar-Erdal

Seda Türkmen-Ece

Kerem Poyraz Kayaalp-Oğuz

Selahattin Mutlu- Selahattin

Gizem Yeğit- Diyetisyen

Mustafa Yıldız- Body Namık

İnci Pars-Sema

Damla Polat- Damla

Selin Uzal - Serpil

Sevda Baş- Bengü

Erdal ile Ece filmi İstanbul'un farklı semtlerinde çekildi.