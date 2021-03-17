Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak

Erdal Beşikçioğlu, en son 2010 yılında Kurtlar Vadisi Filistin'de bir araya geldiği Nur Fettahoğlu ile yeniden aynı seti paylaşacak. Sevilen ikili, yakın zamanda yeni bir dizi projesiyle ekrana gelecek.

Erdal Beşikçioğlu, 2010 yılında Kurtlar Vadisi Filistin filmi ile aynı seti paylaştığı güzel oyuncu Nur Fettahoğlu ile yeniden bir araya geliyor. O3 Medya tarafından çekileceği öğrenilen dizide rol alacak ikiliye, Tuvana Türkay ile Can Nergis de eşlik edecek. Şu sıralar cast çalışmaları devam eden yapımın, hazırlık aşaması tamamlandıktan sonra önümüzdeki aylarda çekileceği öğrenildi.

ROLÜ NETLİK KAZANMADI

Şu sıralar Elit İşcan ile birlikte yerli içerik platformu Gain'de yayınlanması planlanan 7 bölümlük Hamlet isimli dizi için çalışan Erdal Beşikçioğlu'nun yeni projesinde hangi rolü canlandıracağı ise bilinmiyor.