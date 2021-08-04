Erciyes Üniversitesini öğrenci adaylarına ünlü bilim insanları tanıtacak

Erciyes Üniversitesince (ERÜ) düzenlenecek Tanıtım Günleri etkinliğinde, TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, yapay zeka alanında ilk 100'de yer alan Prof. Dr. Derviş Karaboğa, 2020 TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi Prof. Dr. Mustafa Soylak ile CERN ve FERMİ Laboratuvar ekibinden Dr.

Erciyes Üniversitesince (ERÜ) düzenlenecek Tanıtım Günleri etkinliğinde, TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, yapay zeka alanında ilk 100'de yer alan Prof. Dr. Derviş Karaboğa, 2020 TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi Prof. Dr. Mustafa Soylak ile CERN ve FERMİ Laboratuvar ekibinden Dr. Öğr. Üyesi Emrah Tıraş, aday öğrencilerle buluşacak.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-13 Ağustos'ta Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte üniversitenin akademik ve idari kadrosu tarafından eğitim-öğretim, araştırma, kampüs olanakları, laboratuvar altyapısı ve öğrenci kulüpleri gibi birçok alanda bilgi verilecek.

Kampüs gezilerinin yapılacağı programda, ayrıca söyleşiler düzenlenecek.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, tanıtım günlerine tüm aday öğrencileri ve aileleri davet etti.

Göreve geldikleri günden bu yana öğrenci odaklı yönetim anlayışında olduklarına dikkati çeken Çalış, Türkiye'nin 11 araştırma üniversitesinden biri olan ERÜ'nün gerek eğitim ve araştırma imkanları gerekse bilimsel faaliyetlerle sürekli yükselen grafiğe sahip yükseköğretim kurumları arasında yer aldığını belirtti.

Tanıtım kapsamında ERÜ Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Özdarendeli 9 Ağustos, Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. Karaboğa 10 Ağustos, Fen Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Tıraş 11 Ağustos, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soylak 12 Ağustos, Rektör Prof. Dr. Çalış ise 13 Ağustos'ta öğrencilerle bir araya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin