Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi'nde mezuniyet sevinci yaşandı
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Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi'nde mezuniyet sevinci yaşandı

Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi'nde mezuniyet sevinci yaşandı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

ERÜ yerleşkesinde bulunan Molu Amfisi'nde gerçekleştirilen törende 2020-2021 Akademik Yılı'nı başarıyla tamamlayarak mezun olan 153'ü gazetecilik, 158'i radyo sinema ve televizyon, 169'u ise halkla ilişkiler ve tanıtım bölümlerinden olmak üzere 480 öğrenci diplomalarını aldı.

ERÜ Rektörü Prof Dr Mustafa Çalış, 2001'de kurulan fakültede öğrencilerin uygulamalı eğitimleri açısından önemli bir yere sahip olan ERÜ TV, Gazete Kampüs ile Erciyes film, haber, halkla ilişkiler, reklam fotoğrafçılık ve radyo atölyelerle pratik eğitimlere destek sağlandığını söyledi.

İletişim Fakültesi'nin daima gelişmeyi ve ilerlemeyi kendisine amaç edinen fakültenin iç ve dış paydaşlarıyla işbirliği halinde olduğunu vurgulayan Çalış, "Fakültemiz, sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve insan gücünü üreten, kaliteli eğitim kadrosu ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla ülkemizin tercih edilen ve önde gelen saygın fakültelerinden birisidir." dedi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın da Kovid-19 salgını süresince öğrencilerin eğitim öğretim imkanlarından en iyi şekilde faydalanabilmeleri adına yoğun bir çaba ortaya koyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi. Mezuniyet andını okuyan öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

Törene Anadolu Ajansı Kayseri Bölge Müdürü Orhan Canbulatel, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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