Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Yeniden Yağar Seçildi

Van'ın Erciş Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı İzzet Yağar, yapılan seçimle yeniden başkan seçildi.

Haşmet Bedii Kürüm Caddesi üzerinde bulunan ETSO binasında sabah saatlerinde yapılan gizli oylamada İzzet Yağar yeniden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken, yönetim kuruluna ise İzzet Yağar, Hüseyin Erdinç, Ramazan Keleş, Mehmet Sena Çelik ile Mehmed Murad İzgi seçildiler.

Meclis başkanlığına Cumali Bülbül seçilirken, Metin Sucular ile Nazan Canpolat ise meclis başkan vekili oldular. Katip üyeliğe de Bülent Bedir getirildi.

18 kişiden oluşan meclis üyeleri ise, şu isimlerden oluştu; İzzet Yağar, Tahsin Nadiroğlu, Nazan Canpolat, İzzet Albayrak, Murat Silahtaroğlu, Fesih Çakır, Osman Çiçek, Ali Çelik, Ramazan Keleş, Tekin Bayram, Metin Sucular, Murat Yağız, Cumali Bülbül, Hüseyin Erdinç, Murat Bedir, Mehmed Murad İzgi, Mehmet Sena Çelik, Şeref Samed Haksever.

Yönetim kurulunun ileri ki günlerde toplanarak ETSO Başkan Vekillerini belirleyeceği kaydedildi. - VAN