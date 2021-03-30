Erciş'te "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Van'ın Erciş'te etkinlik gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Van'ın Erciş'te etkinlik gerçekleştirildi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir ve Emniyet Müdürü Süleyman Trak'ın katıldığı etkinlikte, Vanyolu Caddesi'ndeki yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.
Etkinlikte, sürücülere broşür dağıtıldı, yaya geçişleri hakkında bilgilendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca