Erciş'te sokak hayvanları için ilçenin farklı yerlerine kulübe bırakıldı - Haberler
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Erciş'te sokak hayvanları için ilçenin farklı yerlerine kulübe bırakıldı

AA, Necmettin Karaca - Güncel
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Erciş'te sokak hayvanları için ilçenin farklı yerlerine kulübe bırakıldı

Van'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri, sokak hayvanlarının barınması için belli noktalara kulübe bıraktı.

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri, sokak hayvanlarının barınması için belli noktalara kulübe bıraktı.

Sokak hayvanlarına yönelik aşı çalışmalarını da sürdüren belediye ekipleri, hayvanlar için ilçenin farklı bölgelerine kulübe yerleştirdi.

Veteriner İhsan Nuri Çiftçi, yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının kar yağışından olumsuz etkilendiğini söyledi.

Sokak hayvanları için çalışmaların devam ettiğini anlatan Çiftçi, "Köpeklerin barınabilmesi için, kardan, soğuktan korunabilmeleri için kulübeler bıraktık. Kulübelerin yanında mamaların, sularını bıraktık. Aynı zamanda sağlık taraması yaptık. Rahatsız olanların tedavilerini yaptık." dedi.

Erciş'te sokak hayvanları için ilçenin farklı yerlerine kulübe bırakıldı

Erciş'te sokak hayvanları için ilçenin farklı yerlerine kulübe bırakıldı

Erciş'te sokak hayvanları için ilçenin farklı yerlerine kulübe bırakıldı

AA / Necmettin Karaca - Güncel

Sokak Hayvanları, Çiftçi, Van, Güncel, Haberler

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