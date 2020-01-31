Erciş'te protokol üyelerinden gazi ve şehit yakınlarına ziyaret

31.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:07

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, beraberindeki protokol üyeleriyle şehit yakınları ile gazileri evlerinde ziyaret ederek Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.



İlk olarak 91 yaşındaki 12 çocuk babası Kore Gazisi Osman Çelik'i ziyaret eden Mehmetbeyoğlu, daha sonra sırasıyla Kırgız asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı Ulupamir Mahallesi'ne geçti. 2006 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Abdüsselam Yar ile Nazım Taşkent'in ailesiyle bir araya gelen Mehmetbeyoğlu, ardından çeşitli operasyonlarda yaralanarak gazilik unvanı alan İzzet Özoğlu, Tünay Ergin ile Tohtahoca Arısoy'a da Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Şehit yakınları ile gazilerin çocuklarıyla da yakından ilgilenen Mehmetbeyoğlu, miniklere çeşitli oyuncaklar armağan etti.



Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğünden ekiplerin de katıldığı ziyaretlerde, aile bireylerinin sağlık kontrolleri de yapıldı. Şehit yakınları ve gaziler, ziyaretlerinden ötürü Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özgür Gök, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, Erciş Belediye Başkan Yardımcısı Hikmetullah Yiğit ile Erciş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hanifi Yavuz'a teşekkürlerini ilettiler. - VAN

Kaynak: İHA