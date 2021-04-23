Erciş'te öğrenciler kaymakamlık makamına oturdu
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Erciş'te öğrenciler kaymakamlık makamına oturdu

Erciş'te öğrenciler kaymakamlık makamına oturdu
İhlas Haber Ajansı / SAİM SABAH KENDİR - Haberler | Güncel

Erciş'te öğrenciler kaymakamlık makamına oturdu Van'ın Erciş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Ravza Kul ve Destan Zengin adlı öğrenciler, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'nun makamına oturdular.

Erciş'te öğrenciler kaymakamlık makamına oturdu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Ravza Kul ve Destan Zengin adlı öğrenciler, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'nun makamına oturdular.

Bir günlüğüne kaymakamlık koltuğuna oturan Ravza Kul ve Destan Zengin'e yakın ilgi gösteren Mehmetbeyoğlu, çocuklarla sohbet edip talimatlarını dinledi. Daha sonra kendilerine tablet ve çocuk dergisi hediye eden Mehmetbeyoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünya çocuklarına kutlu olmasını diledi.

Erciş'te öğrenciler kaymakamlık makamına oturdu
Erciş'te öğrenciler kaymakamlık makamına oturdu
Erciş'te öğrenciler kaymakamlık makamına oturdu
Erciş'te öğrenciler kaymakamlık makamına oturdu
Erciş'te öğrenciler kaymakamlık makamına oturdu
Erciş'te öğrenciler kaymakamlık makamına oturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİM SABAH KENDİR

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