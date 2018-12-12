Erciş'te "Mevlana Haftası" Etkinliği

Erciş ilçesinde "Mevlana Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Hz. Mevlana'nın büyük bir alim olduğunu söyledi. Gençlerin Mevlana'yı anlamak için araştırıp okuması gerektiğine vurgu yapan İnanç, şunları kaydetti:

"Mevlana Türk dünyası için değerli bir büyüğümüz. Biz bu anlamda gençlerimize tarih bilinci kazandırmak, bilinçlendirmek adına önemli gün ve haftalarda bu tür etkinlikleri yapmaktayız. Tüm çalışma arkadaşlarıma, emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir de, Mevlana'nın sadece İslam dünyasının değil, dünyanın önemli bir değeri olduğunu belirterek, "Mevlana'nın sevgiye, hoşgörüye, insana bakışı çok farklıdır. Onu anlamak ve anlatmak lazım gençlerimize. Bir değerimiz olan Hazreti Mevlana'yı bilmeleri, felsefesini, tasavvufunu okumaları için gençleri teşvik etmeliyiz." diye konuştu.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı programa, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Yaşar da katıldı.