Erciş'te "Gençlik Kitap Kafe" projesinin protokolü imzalandı

Erciş Belediyesi ile Van Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Adnan Menderes Mahallesi'ne yapılması planlanan "Gençlik Kitap Kafe" projesinin protokolü imzalandı.

Erciş Belediyesi ile Van Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Adnan Menderes Mahallesi'ne yapılması planlanan "Gençlik Kitap Kafe" projesinin protokolü imzalandı.

Erciş Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Van Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç projenin protokolünü imzaladı.

Mehmetbeyoğlu, 2023 vizyonu kapsamında gençlik merkezlerinin sayısının artırılması ve ulaşılmayan hiçbir gencin kalmaması adına çok kıymetli bir projeye imza attıklarını belirtti.

Gençlerin geleceğin en önemli teminatları olduğunu aktaran Mehmetbeyoğlu, "Bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Van Valimize, milletvekillerimize ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca