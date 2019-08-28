Erciş'te 'Büyük Zafer Günü' konulu fotoğraf sergisi

28.08.2019 18:13

Van'ın Erciş Kaymakamlığı ile Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen "Büyük Zafer Günü " konulu fotoğraf serginin açılışı yapıldı.



Kaymakamlık çok amaçlı salonunda gerçekleşen serginin açılışına Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Erciş Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, AK Parti Erciş ilçe Başkanı Adnan Aydın, MHP Erciş ilçe Başkanı Murat Işık, kurum amirleri, gazi ve şehit yakınları, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. Kurtuluş Savaşı yıllarının konu edindiği birbirinden farklı 20 fotoğrafların yer aldığı sergi, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen serginin 3 gün boyunca açık olacağını belirten Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bütün silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerinin bırakmış oldukları bu büyük eseri gelecek nesillere taşıyabilmek için fotoğraf sergisi açtıklarını belirterek, "Genelkurmay Başkanlığımızın Arşiv Daire Başkanlığından bize gönderilmiş olan bu kıymetli eserlerin Erciş'te sunulmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Malumunuz olduğu üzere bu hafta Türk milleti için zafer haftasıdır. Bundan birkaç gün önce Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Ahlat'ta, Malazgirt'te o coşkuyu hep birlikte kutlamaya başladık. Rabbim memleketimizi nece büyük zaferler nasip eder. Genelkurmay Başkanlığındaki kıymetli komutanlarımız eksik olmasınlar arşiv belgelerini bizlerle paylaştılar. Milletimiz 100 yıl önce aynı kararlılığı, aynı samimiliği, aynı direnci o bağımsızlık ruhunu bugün de ortaya koymuştur. İnşallah bizler de milletimizle, devletimizle, ordumuzla bir ve beraber olarak gelecek nesillerimize bu güzel günlerimizi hatırlatmamız gerekiyor. Genelkurmay Başkanlığının kıymetli çalışanlarına, komutanlarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmanın ardından fotoğraf sergisi protokol üyeleri ve davetliler tarafından gezilerek ilgililerden bilgi alındı. - VAN

Kaynak: İHA