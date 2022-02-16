Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu'nun eşinden engellilere malzeme desteği

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun eşi Gülay Mehmetbeyoğlu, bakım ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli öğrencilere malzeme yardımında bulundu.

Merkezi ziyaret eden Mehmetbeyoğlu, yakından ilgilendiği öğrencilerin el sanatları atölyesindeki çalışmalarına eşlik etti.

Gülay Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bakım ve rehabilitasyon merkezinde eğitimlerin yanı sıra engellilerin el becerilerini geliştirmesine yönelik çalışmaların da yürütüldüğünü söyledi.

Kurumda bu tarz etkinliklerin yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Daha önceki ziyaretimizde arkadaşlarımızın malzeme konusunda talepleri olmuştu. Biz de onların isteklerini yerine getirdik ve şu an onlarla beraber yaptıkları süs eşyalarını değerlendiriyoruz, inceliyoruz, zaman zaman bizler de kendilerine eşlik etmeye çalışıyoruz. Onların o anki mutlulukları, kendilerine olan öz güvenleri ve gözlerindeki parıltıları gördüğümüzde gerçekten çok mutlu oluyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi hepimiz bir engelli adayıyız bunu unutmamak gerekiyor."

Merkezde görevli eğitmen Özlem Akyol, bedensel ve ruhsal engelli bireylere el becerilerini geliştirip moral ve motivasyonlarını artırmak için çeşitli eğitimler verdiklerini ifade etti.

El sanatları atölyesinde dolgu oyuncak bebek, duvar süsü, örgü ürünler gibi çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Akyol, " Öğrencilerimiz yaptıkları ürünleri bitirdiğinde bir şeyleri başarmanın mutluluğuna erişiyorlar. Bu başarma mutluluğu onların gelişiminde çok etkili oluyor. Kendilerine güvenleri, moral ve motivasyonları artıyor." dedi.

Öğrencilerden Zeynep Siverek ise merkezde eğitimlerin yanı sıra el sanatları kurslarına katıldıklarını belirterek, kendilerine malzeme desteğinde bulunan Mehmetbeyoğlu'na teşekkür etti.