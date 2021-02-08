Erciş'in 30 yıllık içme suyunu karşılayacak proje tamam

VAN Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (VASKİ) 20 milyon euro'ya inşa edilen Erciş Işıklı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde hizmete başlandı. Erciş'in 30 yıl boyunca su ihtiyacının karşılanacağı proje ile ilçeye 226 kilometre şebeke ve isale hattı çekildi.

VASKİ, Erciş ilçesinin içme suyu altyapısında yaşanan problemini bitiren projeyi tamamladı. İPA destekli 20 milyon euro'ya mal olan ve yüzde 77'si hibe olan proje sayesinde 30 yıl boyunca 240 bin nüfusun su ihtiyacı karşılanabilecek. Proje kapsamında inşa edilen 'İçme Suyu Arıtma Tesisi' Türkiye'nin sayılı tesisleri arasında yer aldı. İlçede ayrıca yaklaşık 8 bin haneye yeni su sayacı takıldı. 5 bin 558 konutun evsel bağlantısı, yeniden döşenirken, 5 bin, 2 bin 500 ve 1000 m3 kapasiteli 6 yeni su deposu inşa edildi.

Yapılan tesis ile Erciş'in içme suyu problemini bitirdiklerini belirten VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, 'İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin Avrupa Birliği (AB) destekli proje olduğunu söyledi. Kaplan, "Projemiz, 2014 yılında başlamış 2018 yılında geçici kabulünün yapıldığı fakat yüklenici firmadan doğan sıkıntılar ve önceki siyasi idareden kaynaklı problemlerden dolayı eksikleri bir türlü tamamlanamadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın emirleri doğrultusunda tesisin VASKİ'ye devriyle biz tamamlama çalışmalarımıza hız vererek projeyi başlattık. 2019 yılında çalışmalara başlayıp 2020 yılında tamamlayarak hizmete sunduk. Bu tesis ayrıca Erciş'in altyapısının da değişim projesiydi. Erciş'in çok karmaşık ve bir türlü faaliyete geçirilemeyen altyapısı vardı. Bu tesisimizin bitmesiyle yeni altyapı da devreye girdi. Tesisimiz şu an hazır ve tam anlamıyla kullanımda" dedi.Tesisin bir örneğinin Konya'da, bir örneğinin de Trabzon'da olduğunu belirten Kaplan, projenin tamamlanmasında Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katkısının önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Tesisimiz Doğu Anadolu Bölgesi'nde tek olma özelliği taşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'müzden de bu çalışmadan ötürü teşekkür aldık. Tesisimiz 240 bin nüfus projeksiyonu ile ilçe merkezi için tasarlandı. 30 yıllık nüfus artışı gözetilerek, modüler bir şekilde projelendirildi. Işıklı kaynağından gelen suyu burada arıtıp, klorlayıp, Erciş merkezimizi besleyen depolarımıza veriyoruz. Tesisimiz yaklaşık 20 milyon euro'ya mal oldu. Erciş'in altyapısını da değiştiren bir tesis. Bunun yüzde 77'si Avrupa Birliği fonlarından, geri kalanı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile VASKİ kaynaklarından karşılandı. Erciş ilçemiz su olarak bir problemin yaşanmadığı fakat yıllardır altyapı problemi çeken bir yerdi. Bu tesisimizin devreye girmesiyle bu sorunda ortadan kalktı. Vatandaşlarımızdan da bu yönde çok olumlu tepkiler aldık"Yapımı tamamlanan tesis dışında yine Erciş ilçesini besleyen Morgedik İçme Suyu Tesisi'nin de olduğunu ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılarak VASKİ'ye devredildiğini anlatan Kaplan, yakın dönemde kırsal mahalle bağlantılarını ve eksikliklerini tamamlayıp, açılışını yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU