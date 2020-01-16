Erciş Belediyesinden eksi 10 derecede kar temizliği

16.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:41

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından eksi 10 derecede kar küreme ve buz kırma çalışması yapıldı.



İlçe merkezinin ana caddelerinde gerçekleştirilen kar küreme ve buz kırma çalışmasına, belediyeye ait iş makineleri ile temizlik ve zabıta personeli katıldı. Yaklaşık iki saat süren çalışmalarda, soğuk havaya rağmen kaldırımlarda ve kuzey kesimlerde biriken kar ve buz kütleleri yapılan çalışmalarla temizlenerek kamyonlara doldurulup şehir dışına taşındı.



Belediye görevlileri, çalışmaların Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu önderliğinde aralıksız bir şekilde gerçekleştirildiğini belirttiler. - VAN

Kaynak: İHA